Мужчина, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков, напал с ножом на прихожан церкви в пригороде мексиканской столицы Экатепеке. Об этом сообщает портал Denuncia Ecatepec.

В результате инцидента один человек погиб, несколько получили ранения.

Сначала 33-летний мужчина ранил тем же ножом двух человек в доме, где проживал, рядом с церковью. Пытаясь скрыться с места преступления, он забежал в храм. Прихожане и служители попытались его задержать, в результате был убит один из священников, еще два человека были ранены.

Полиции удалось задержать преступника по горячим следам, причем пришлось отбивать его у толпы местных жителей, пытавшихся линчевать убийцу. Проживающие в окрестностях люди опознали нападавшего, который давно не ладил с законом и употреблял наркотики.

Напомним, ранее сообщалось, что наркоман убил 7-месячного ребенка.