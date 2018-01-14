Выпивший наркоман напал на церковь, есть жертвы [ Редактировать ]
Мужчина, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков, напал с ножом на прихожан церкви в пригороде мексиканской столицы Экатепеке. Об этом сообщает портал Denuncia Ecatepec.
В результате инцидента один человек погиб, несколько получили ранения.
Сначала 33-летний мужчина ранил тем же ножом двух человек в доме, где проживал, рядом с церковью. Пытаясь скрыться с места преступления, он забежал в храм. Прихожане и служители попытались его задержать, в результате был убит один из священников, еще два человека были ранены.
Полиции удалось задержать преступника по горячим следам, причем пришлось отбивать его у толпы местных жителей, пытавшихся линчевать убийцу. Проживающие в окрестностях люди опознали нападавшего, который давно не ладил с законом и употреблял наркотики.
Напомним, ранее сообщалось, что наркоман убил 7-месячного ребенка.
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