Под Харьковом из-за пожара трагически погибла мать с детьми [ Редактировать ]
В Харьковской области на пожаре в частном доме погибли три человека, среди которых двое пятилетних детей. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
Отмечается, что пожар произошел в частном жилом доме на ул. Комаровской в пос. Новая Водолага Харьковской области.
"По результатам проведения разведки стало известно, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. В некоторых местах прогорело деревянное перекрытие. В комнате, где возгорания не было, но было много дыма, спасатели обнаружили трех людей: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей (мальчика и девочку). Они не подавали признаков жизни", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, общая площадь пожара составила 50 кв. м. Спасатели отмечают, что в 23:07 возгорание полностью ликвидировали. На пожаре работали 2 единицы техники и 9 человек личного состава ГосЧС.
Причину пожара выясняют.
Ранее сообщалось, что во время карточного турнира в помещении вспыхнул пожар.
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