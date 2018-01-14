Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров сообщил, что для сохранения Ханского дворца в оккупированном Крыму нужно просить международной поддержки.

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Я, прежде всего, беспокоюсь за Ханский дворец, который лишают аутентичности в процессе так называемой российской реконструкции. Нужно обращаться во все международные организации, чтобы прекратить это", - подчеркнул Умеров.

Отметим, что в соцсетях призвали остановить "реставрацию" Ханского дворца в оккупированном Крыму. Активисты сообщили, что здание разрушают.

Ранее сообщалось, что дворец передали в "собственность республики".