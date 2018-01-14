Ханский дворец в Крыму: Умеров призвал международные организации помочь [ Редактировать ]
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров сообщил, что для сохранения Ханского дворца в оккупированном Крыму нужно просить международной поддержки.
Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.
"Я, прежде всего, беспокоюсь за Ханский дворец, который лишают аутентичности в процессе так называемой российской реконструкции. Нужно обращаться во все международные организации, чтобы прекратить это", - подчеркнул Умеров.
Отметим, что в соцсетях призвали остановить "реставрацию" Ханского дворца в оккупированном Крыму. Активисты сообщили, что здание разрушают.
Ранее сообщалось, что дворец передали в "собственность республики".
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