В Праге на соревнованиях по легкой атлетики спортсмен случайно убил ядром судью. Об этом сообщает чешская газета "Блеск".

Трагедия произошла в одном из спортивных залов легкоатлетического комплекса в столичном районе Страгов. Один из молодых участников соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию его полета.

Шестикилограммовый снаряд попал в грудь судье.

"Это был несчастный случай", - заявил представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода.

Оперативная медицинская помощь, которую пытались оказать потерпевшему спортивные врачи, не привела к успеху. Судья соревнований, у которого от удара была проломлена грудная клетка, умер, не приходя в сознание.

Накануне в Мексике футболист убил судью за красную карточку во время матча.