На соревнованиях легкоатлет ядром убил судью [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Праге на соревнованиях по легкой атлетики спортсмен случайно убил ядром судью. Об этом сообщает чешская газета "Блеск".
Трагедия произошла в одном из спортивных залов легкоатлетического комплекса в столичном районе Страгов. Один из молодых участников соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию его полета.
Шестикилограммовый снаряд попал в грудь судье.
"Это был несчастный случай", - заявил представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода.
Оперативная медицинская помощь, которую пытались оказать потерпевшему спортивные врачи, не привела к успеху. Судья соревнований, у которого от удара была проломлена грудная клетка, умер, не приходя в сознание.
Накануне в Мексике футболист убил судью за красную карточку во время матча.
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