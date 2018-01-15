Недавний отказ американского президента приехать в Лондон на церемонию открытия нового американского посольства британцы восприняли с ликованием. А мэр Лондона в очередной раз напомнил Трампу, что его там не ждут. За что чуть не поплатился свободой. Сторонники Трампа устроили гражданский арест градоначальника. Тему продолжит Светлана Чернецкая.

Садик Хан - первый мусульманин на посту мэра британской столицы. И он никогда не скрывал свое возмущение "антиисламскими и расистскими" взглядами американского президента. Хан напрямую говорит - в Лондоне Трампу не рады. И лучше бы ему совсем не приезжать. Поэтому когда глава Белого Дома сообщил, что не собирается посещать открытие нового американского посольства в следующем месяце, Хан заявил: Трамп наконец-то понял, что его здесь не ждут. И поплатился за эти слова уже на следующий день. Группа сторонников Трампа попыталась организовать гражданский арест лондонского мэра. Они ворвались на выступление Хана во время конференции, посвященной борьбе за гендерное равенство. Организаторам пришлось вызвать полицию и силой вывести нарушителей.

"- Мы собрались здесь, чтобы осуществить ненасильственный и мирный арест гражданина".

"Мне очень приятно находиться здесь, даже несмотря на то, что нас прервали своими действиями люди, которых некоторые могут назвать "очень уравновешенными гениями", - заявил Садик Хан, мэр Лондона.

Именно так, "очень уравновешенным гением" назвал себя Дональд Трамп после заявлений о его психической нестабильности. И Садик Хан не упустил возможность в очередной раз подстрекнуть американского президента и его сторонников.

Сам Трамп не признает, что в Лондон не едет из-за опасений столкнуться с массовыми протестами. Он сообщил, что недоволен сделкой по продаже предыдущего здания посольства. Мол, продешевили, к тому же новое здание построили на выселках. При этом, в неудачной сделке обвинил Обаму. Хотя, решение принималось ещё администрацией Буша-младшего.

В общем, отношения между Лондоном и Вашингтоном становятся все прохладнее. А дата официально визита американского президента до сих пор не определена.