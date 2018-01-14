В Турции пассажирский самолет едва не рухнул в море (видео) [ Редактировать ]
В Турции самолет едва не съехал со склона в Черное море. Это случилось в аэропорту города Трабзон.
"Боинг", следовавший из Анкары, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в глине - всего в нескольких десятках метров от воды. На борту находились 162 пассажира и 6 членов экипажа. Их всех эвакуировали. Работу международного аэропорта Трабзона возобновили только утром. Причины инцидента пока неизвестны.
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