В Мадриде на посетителей ночного клуба рухнул потолок [ Редактировать ]
В ночном клубе Мадрида обвалился подвесной потолок, по меньшей мере - 26 человек получили ранения. Просто на посетителей обрушилось 16 квадратных метров перекрытия. Полиция и службы спасения немедленно прибыли на место происшествия. Из здания сразу же эвакуировали всех людей. Некоторым пострадавшим оказали помощь на месте. 11 человек - до сих пор находятся в больницах. Полиция проводит расследование инцидента.
"Нам нужно было вытащить людей и закрыть клуб для профилактики, потому что другие участки подвесных потолков также повреждены. Второй этаж клуба будет закрыт на время следствия", - сообщил Роберто Фуентетахе, начальник пожарного отделения Мадрида.
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