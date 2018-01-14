В ночном клубе Мадрида обвалился подвесной потолок, по меньшей мере - 26 человек получили ранения. Просто на посетителей обрушилось 16 квадратных метров перекрытия. Полиция и службы спасения немедленно прибыли на место происшествия. Из здания сразу же эвакуировали всех людей. Некоторым пострадавшим оказали помощь на месте. 11 человек - до сих пор находятся в больницах. Полиция проводит расследование инцидента.

"Нам нужно было вытащить людей и закрыть клуб для профилактики, потому что другие участки подвесных потолков также повреждены. Второй этаж клуба будет закрыт на время следствия", - сообщил Роберто Фуентетахе, начальник пожарного отделения Мадрида.