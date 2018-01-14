В Запорожье родился настоящий ребенок-богатырь. Его вес превышает семь кило. Это, по словам медиков, самый крупный новорожденный в Украине. Как чувствует себя рекордсмен и - главное - счастливые родители, у которых это уже восьмой ребенок в семье, расскажут наши корреспонденты.

Маленького богатыря назвали - Николай. То, что будет именно мальчик, семья Дядько не знала до последнего момента. Счастливый отец, у которого в доме подрастает семеро дочерей, признается - узнавать пол ребенка специально не хотели. Говорит - это был действительно сюрприз. В который даже не сразу поверил.

"Я к ним поднялся, говорю - девочки, а где мой? Они говорят, а вы что не видите? Все лежат там 3 кг, 4. Ну и лежит на 7 килограмм красавец. Занимает два места. Я говорю, а расстегните памперс. Ну, не верю. Ну, действительно оказалось, что у нас богатырь", - рассказывает Алексей Дядько, отец.

Вот уже несколько дней, как мама с малышом дома. Отмечает, предыдущий ребенок, полуторогодовалая Алеся, также родилась крупной. Ее вес был - шесть с половиной килограмм. Но маленький Николай побил все рекорды.

"Сюрприз для всех был полный. И для нас тоже и для врачей. И вес, и пол. Вы знаете, мне кажется он поспокойней, чем девочки у меня были. Пока спокойный", - говорит Наталья Дядько, мать.

Счастливый отец признается - новорожденным удивили многих. Но семье сейчас не до праздничных застолий. Все мысли - как прокормить большую семью. Постоянной работы, ветеринару по образованию, в родном селе нет. Вот и приходится подрабатывать, не рассчитывая на помощь от государства - говорит Алексей.

"- 2400 гривен жена получает.

- За всех детей?

- Да. Мне стыдно говорить эту сумму. Вот это для меня, что я сейчас дома, это для меня праздник. А так, я утром уехал и вечером поздно дома. Утром уехал и вечером поздно дома. И так - каждый божий день", - рассказывает Алексей Дядько, отец.

Алексей уже мечтает о том, как со временем будет ходить с сыном на рыбалку и охоту. Пока же отец многодетной семьи заплетает косички дочерям и пытается помирить их в детских ссорах.

"- Дерутся за то, скажем, в первую очередь, кто буде нянчить - "вот, почему, мама, ты Диану пускаешь до братика, а меня нет?!"

Несмотря на трудности и старенький дом, которому уже 100 лет, семья Дядько считает себя самой счастливой и - дружной. А это, самое главное - говорят здесь. А еще - очень горды своим 7-килограммовым богатырем. Но на этом обещают остановиться.