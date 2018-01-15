Водитель врезался в отбойник и вылетел на второй этаж больницы [ Редактировать ]
В городе Санта-Ана (США) водитель автомобиля въехал во второй этаж здания стоматологической клиники, передает Los Angeles Times.
Автомобиль на скорости двигался по дороге и врезался в отбойник. От сильного удара автомобиль выбросило на здание клиники.
Водитель и пассажир госпитализированы с травмами. Никто из пациентов больницы не пострадал. Водитель признался, что употреблял наркотики.
Ранее мы сообщали о столкновении автомобиля полицейских с фурой в Николаеве.
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