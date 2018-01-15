Украинка покорила итальянцев оперным пением на улице (видео) [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Жительница Львова София Чайка исполнила оперное произведение прямо на улице Рима.
В итальянском сегменте интернета видео стало очень популярным.
Напомним, песня украинской группы прозвучала в рекламном ролике Дэвида Бекхэма.
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