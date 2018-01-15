В Гетеборге (Швеция) правоохранители разогнали акцию ультраправой группы "Северное движение сопротивления", передает Local.

Всего задержаны 15 неонацистов, один из них демонстрировал насильственное поведение по отношению к правоохранителям. Кроме того, были задержаны двое участников контрдемонстрации.

Один участник акции против неонацистов был ранен.

Ранее мы сообщали о задержании 90 студентов во время протестов в Иране.