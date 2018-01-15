В Швеции полицейские разогнали акцию неонацистов [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Гетеборге (Швеция) правоохранители разогнали акцию ультраправой группы "Северное движение сопротивления", передает Local.
Всего задержаны 15 неонацистов, один из них демонстрировал насильственное поведение по отношению к правоохранителям. Кроме того, были задержаны двое участников контрдемонстрации.
Один участник акции против неонацистов был ранен.
Ранее мы сообщали о задержании 90 студентов во время протестов в Иране.
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