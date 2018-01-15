Щонайменше 36 людей загинули, ще понад сотня поранені унаслідок подвійного теракту в Багдаді. Два терориста-смертника підірвалися на площі Аль-Тайарам у центрі міста. Відповідальність за атаку поки що не взяло на себе жодне угруповання.

Утім, припускають, що це могли бути бойовики "Ісламської держави". Понад місяць тому іракська влада оголосила про перемогу над ІДІЛ, яка протягом трьох років контролювала майже третину територію країни. Однак поодинокі члени угруповання продовжують дестабілізувати ситуацію в країні.