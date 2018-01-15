На Донбассе зафиксировали движение 14 машин с реактивными снарядами [ Редактировать ]
На Донбассе зафиксировано движение 14 машин с реактивными снарядами к реактивной системе залпового огня (РСЗО), прошедших по трассе партиями по 3-4 единицы. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.
"Оккупанты уже без всяких мер маскировки перебрасывают по трассе Н-21 в сторону Макеевки и Донецка "Уралами" 122-мм НУРС-ы к РСЗО БМ-21 "Град", - написал Тымчук.
Он заявил, что реактивные снаряды к РСЗО боевики даже не прикрываются брезентом или тентом. Так, за 4 часа зафиксировано 14 машин с реактивными снарядами, прошедших по трассе партиями по 3-4 единицы.
Отмечается, что боеприпасы прибывают со стороны Снежного (Донецкая область), где осуществляется их перегрузка с транспорта, прибывшего из России.
Напомним, военные сбили российский беспилотник на Донбассе.
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