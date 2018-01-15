На Донбассе зафиксировано движение 14 машин с реактивными снарядами к реактивной системе залпового огня (РСЗО), прошедших по трассе партиями по 3-4 единицы. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Оккупанты уже без всяких мер маскировки перебрасывают по трассе Н-21 в сторону Макеевки и Донецка "Уралами" 122-мм НУРС-ы к РСЗО БМ-21 "Град", - написал Тымчук.

Он заявил, что реактивные снаряды к РСЗО боевики даже не прикрываются брезентом или тентом. Так, за 4 часа зафиксировано 14 машин с реактивными снарядами, прошедших по трассе партиями по 3-4 единицы.

Отмечается, что боеприпасы прибывают со стороны Снежного (Донецкая область), где осуществляется их перегрузка с транспорта, прибывшего из России.

Напомним, военные сбили российский беспилотник на Донбассе.