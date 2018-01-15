Этой зимой на смену мрачным цветам и скучным фактурам приходят блестки и яркие цвета. Этой зимой тренды в одежде поднимут настроение и принесут тепло и комфорт. Vogue.ua выбрал пять главных тенденций зимнего сезона 2017/18.

Перья

Перья этой зимой будут востребованы в любых нарядах и каких угодно пропорциях. Как в виде отделки на сумках, пальто и обуви, а также жакетов и платьев, полностью сотканных из перьев марабу, так и в виде украшений – колье, кулонов и сережек.

Цветной мех

Не успели наступить первые серьезные холода, как мгновенно обнаружился один из главных трендов – мех всех цветов радуги. Короткие шубы и куртки, а также сумки и даже шлепанцы из «чебурашки» сейчас начинать носить самое время.

Фуксия

Чтобы пережить эту зиму без хандры и депрессий, нужно выбирать наряды жизнерадостных «витаминных» оттенков, например, фуксии. В новом сезоне полезно надевать оттенки из серии «вырви глаз» с ног до головы, долой уныние и серые тона.

Серебро

Серебряные куртки и пальто больше напоминают одеяния астронавтов. Уж они то знают, как эффектно выглядеть в вечном холоде открытого космоса. Брать с них пример - хороший тон и главный тренд будущей зимы.

Вязаные вещи

Самый долгоиграющий тренд – вязаные вещи. Ему столько же лет, сколько зиме на нашей планете. От сезона к сезону меняются лишь узоры и оттенки. Этой зимой носим: "косички", "помпоны" и бабушкины кардиганы.

Напомним, что ранее новогодний тренд в макияже "взорвал" Instagram.