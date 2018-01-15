Дочь убила отца-ветерана и 11 лет скрывала страшную правду [ Редактировать ]
В английском городе Стокпорт 63-летняя Барбара Кумбес заявилась в полицейский участок и призналась в убийстве своего отца. Женщина закопала тело на заднем дворе собственного дома ещё в 2006 году.
Кеннет Кумбес был спокойным человеком, честно служившим своей стране. Во время Второй мировой войны он служил в Королевских военно-воздушных силах Великобритании, его считали "первоклассным и бесценным" пилотом.
Фото: The Sun
После войны Кеннет женился на девушке по имени Мэри, в браке у них появились два сына и дочь Барбара. Спустя какое-то время супруги разошлись, жена забрала детей, но все они поддерживали отношения с отцом. В 1970 году Мэри умерла. Еще позже повзрослевшая Барбара развелась с мужем и переехала в дом к отцу.
Что между ними случилось - до сих пор не известно. Барбара хоть и созналась в убийстве, подробности и мотивы раскрывать отказалась. Однако ее бывший муж Билл Кумбес пояснил, что Кеннет был властным человеком, он всегда хотел все контролировать, "ему нравилось унижать людей и заставлять их чувствовать себя ничтожеством". Он также рассказал, что у Барбары рак желудка.
Полиция между тем уже выяснила, что Барбара 11 лет забирала себе пенсию отца, а также получала пособия в качестве его опекуна. В последний раз Кеннета видели в 2006 году. Барбара сообщила знакомым, что он сломал ногу, а затем придумала ему рак. Все это время окружающие думали, что старик находится в тяжелом состоянии и не стремились погружаться в соседские проблемы. Наконец Барбара поставила всех перед фактом: отец умер и его похоронили.
Фото: The Sun
На вопросы о том, почему она не сообщила о похоронах, женщина ничего вразумительного не отвечала, притворяясь, что ей тяжело об этом говорить. Даже когда к ней обратилась соседка Лилиан, у которой с Кеннетом завязались отношения. Она так и не узнала всей ужасной правды: женщина умерла в 2011-м.
Незадолго до смерти британец написал мемуары, посвященные его жизни. Как оказалось, Кумбес служил на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Франции и Германии в качестве самолетостроителя и пилота, часто ему приходилось работать в ужасных условиях.
Напомним, мать хладнокровно отреагировала на сбитую машиной дочь.
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