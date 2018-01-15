В МВФ недовольны законом об Антикоррупционном суде [ Редактировать ]
Международный валютный фонд (МВФ) считает, что поданный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде не отвечает обстоятельствам Украины перед Фондом.
Об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена в адрес главы администрации президента Украины. Документ, копии которого направлены премьеру, спикеру парламента и нескольким министрам, обнародовало издание "Европейская правда".
В письме представитель фонда категорически исключает возможность того, что МВФ одобрит положения президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.
"Подача президентом законопроекта об АКС должна была стать шагом в правильном направлении (в вопросе борьбы с коррупцией). Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии", - говорится в письме.
Претензиии фонда разбиты на три группы и касаются процедуры отбора судей, времени запуска и юрисдикции суда.
"В текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в документе.
Напомним, 23 декабря президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда. Принятие этого закона - одно из ключевых условий для продолжения сотрудничества с МВФ.
по теме
В МВФ назвали главные риски для бюджета Украины
Сотрудничество Фонда с Украиной будет продолжаться на основе 4-летней программы структурных реформ - и она будет действовать до марта 2019-го.
Сын премьер-министра Израиля проболтался о махинациях отца
Нетаниягу-младший был в ночном клубе, крепко выпил с друзьями, а после наговорил лишнего. Запись разговора попала в прессу.
Украина не имеет послов в 17 странах: где и почему
Министерство иностранных дел констатирует, что по состоянию на январь 2018 года у Украины нет послов в 17 иностранных государствах.
В правительстве обеспокоены "уравниловкой" в начислении пенсий - Гройсман
Владимир Гройсман, анонсировал повышение пенсий украинцам с большим трудовым стажем и низкой зарплатой.
Россия готова передать Украине военную технику из Крыма
После аннексии Крыма 4 года назад российское Минобороны отдало материковой Украине часть захваченной техники. Однако после начала войны на Донбассе передачу вооружения приостановили.