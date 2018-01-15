Международный валютный фонд (МВФ) считает, что поданный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде не отвечает обстоятельствам Украины перед Фондом.

Об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена в адрес главы администрации президента Украины. Документ, копии которого направлены премьеру, спикеру парламента и нескольким министрам, обнародовало издание "Европейская правда".

В письме представитель фонда категорически исключает возможность того, что МВФ одобрит положения президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.

"Подача президентом законопроекта об АКС должна была стать шагом в правильном направлении (в вопросе борьбы с коррупцией). Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии", - говорится в письме.

Претензиии фонда разбиты на три группы и касаются процедуры отбора судей, времени запуска и юрисдикции суда.

"В текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в документе.

Напомним, 23 декабря президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда. Принятие этого закона - одно из ключевых условий для продолжения сотрудничества с МВФ.