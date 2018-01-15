Украинский спорт остро нуждается в поддержке со стороны государства. Причем в поддержке на уровне государственной общенациональной стратегии. Об это заявил депутат Киевского городского совета Вячеслав Соболев. Без этой стратегии, по мнению депутата, все спортивные достижения Украины останутся в прошлом.



"Спортивные показатели падают. Если сегодня еще есть кому отстаивать спортивную честь нашей страны, то уже через поколение мы можем очутиться в ситуации, когда от имени Украинского государства выступать будет просто некому. Большой спорт начинается со спорта маленького – с детской площадки, детской секции, со спортивной школы. К сожалению, сегодня финансирование спортивной отрасли нельзя назвать удовлетворительным. И дело не только в финансировании. Дело – в отсутствии системного подхода к развитию спорта", - считает Соболев.



Чтобы получить нового чемпиона через 10 лет, нужно начинать работать с детьми уже сейчас, отмечает Соболев. "Чемпионов воспитывают очень долгим и кропотливым трудом. Сначала нужно заметить ребенка, который талантливее остальных, затем его нужно мотивировать, обеспечить всем необходимом. Это тяжелейшая многоуровневая работа и без системной поддержки государства здесь не обойтись", - заявил депутат.



Не стоит забывать и о том, подчеркнул Соболев, что спорт, особенно детский – это не только способ определения будущих чемпионов, но и мощнейший воспитательный инструмент, позволяющий отвлечь детей от вредных привычек и других разрушительных активностей. "Сегодняшняя статистика по уровню здоровья украинцев просто ужасает. Гипертония, болезни сердца, ранние артриты и остеохондрозы – все эти болезни можно предотвратить активным спортом. Чем больше государство будет вовлекать детей в занятия спортом, тем меньше потом им придётся ходить по больницам", - считает Вячеслав Соболев.



Депутат Киевсовета подчеркнул, что спортивная составляющая международного имиджа также важна для любой страны. "Успехи в международных чемпионатах и олимпиадах национальных спортсменов это, прежде всего, сигнал мировому сообществу о том, что в стране все более-менее благополучно. Что с ней можно работать, в нее можно вкладывать деньги. Спортивная репутация – это своеобразная гарантия репутации деловой. Посмотрите на Россию: ее спортивная репутация уничтожена. РФ стала страной-изгоем в международном спортивном сообществе и это повлечет за собой многие негативные последствия", - сказал Соболев.



По мнению депутата, вместе с развитием спорта, необходимо развивать и системы контроля за допингом. "Украина должна стать примером новых прозрачных стандартов в спорте. В РФ была национальная допинговая система, а у нас пусть будет национальная антидопинговая. Так мы сможем вывести украинский спорт на новый уровень и завоюем новый и гораздо более высокий международный авторитет", - отметил Вячеслав Соболев.