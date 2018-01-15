В понедельник, 15 января, Михаила Державина провожают в последний путь близкие люди, коллеги и поклонники его таланта. В 11:00 началась церемония прощания, после которой проведут гражданскую панихиду. Об этом сообщают российские СМИ.



Телезрителям Михаил Державин запомнился в первую очередь как Пан Ведущий популярной советской передачи "Кабачок 13 стульев" и ролям в комедийных фильмах "Жених из Майами", "Бабник", "Моя морячка" и "Трое в лодке, не считая собаки".

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