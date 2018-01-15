Постоянное беспокойство может быть одним из первых признаков развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает ScienceAlert.

Кроме того, если в клетках мозга появляются белковые бляшки, то настроение человека резко ухудшается, и это приводит его к депрессии.

Нэнси Донован из Гарвардского университета вместе с коллегами наблюдала на 300 добровольцами в возрасте от 60 до 90 лет. Перед началом исследования все участники находились в здравом уме и ни у кого не было выявлено признаков болезни Альцгеймера.

Целью медиков было понять, как именно болезнь Альцгеймера во время развития влияет на психику человека. Пятилетние наблюдения за группой пациентов показали, что у всех подопытных была одна общая черта - беспокойство.

Когда врачи обнаруживали в мозге участников эксперимента бляшки бета-амилоида в центре памяти, то они отмечали резкое ухудшение самочувствия пациентов. Люди впадали в депрессию, которую вызывала постоянная тревога. С ростом количества бляшек в нейронах увеличивалось и беспокойство пациентов,

По мнению Донован, беспокойство помогает выявить изменения в составе нейронов мозга и начать борьбу с белковыми бляшками.

"Депрессия и постоянное беспокойство - первые симптомы болезни Альцгеймера, возникающие еще до того, как когнитивные способности ее носителя начинают ухудшаться. Если это подтвердят последующие исследования, то открытие поможет в ранней диагностике и лечении этой болезни", - уверена Донован.

В последние годы ученые пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера вызывает накопление в нейронах головного мозга патогенных белков бета-амилоидов. Они образуются из другого белка, который помогает чинить поврежденные нейроны и формировать связи между ними.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли неожиданное лекарство от болезни Альцгеймера.