Масленица 2018: когда отмечается народный праздник [ Редактировать ]
Хоть и недавно закончился Рождественский пост, казалось бы, можно отдохнуть, но нет - в феврале начинается Великий пост, которому предшествует неделя, называемая Масленицей. Этот праздник включает в себя множество языковых традиций.
Когда Масленица 2018
Празднование Масленицы напрямую привязано к Пасхе. Для этого надо от предполагаемой даты Пасхи отнять 48 дней - это сам Великий пост, а потом еще неделю - непосредственно Масленица. К чему такие сложности? А к тому, что дата Пасхи - плавающая. Первое воскресенье после весеннего новолуния. И в этом году оно приходится на 1 апреля.
Так что используя нехитрые математические пересчеты, можно понять, что Масленицу в этом году надо будет праздновать с 12 по 18 февраля.
Как праздновать Масленицу
Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица - понедельник, вторник и среда и Широкая Масленица - четверг, пятница, суббота и воскресенье.
В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались. При этом каждый день Масленицы имел свое название и предназначение.
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