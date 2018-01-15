Война на Донбассе: в Украине назвали шокирующую сумму убытков [ Редактировать ]
Источник: Радио Свобода
Убытки от оккупации Донбасса составляют более 50 млрд долларов. Об этом заявила представитель президента в парламенте, народный депутат от БПП Ирина Луценко в ходе согласительного совета.
"На сегодня, убытки, которые просчитываются от оккупации Донбассе, достигают более 50 млрд долларов США", - сказала Луценко.
Она отметила это, говоря о законопроекте о реинтеграции Донбасса.
"Закон критически не выгоден для Москвы, потому что он фиксирует на законодательном уровне Россию как оккупанта, агрессора, который несет ответственность за нарушенные права граждан на оккупированной территории Украины, а также несет ответственность за нанесенный экономический ущерб отдельным районам Луганской и Донецкой областей, Украине и ее экономике в целом", - напомнила представитель президента в Верховной Раде.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла Украине почти два триллиона убытков.
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