Убытки от оккупации Донбасса составляют более 50 млрд долларов. Об этом заявила представитель президента в парламенте, народный депутат от БПП Ирина Луценко в ходе согласительного совета.

"На сегодня, убытки, которые просчитываются от оккупации Донбассе, достигают более 50 млрд долларов США", - сказала Луценко.

Она отметила это, говоря о законопроекте о реинтеграции Донбасса.

"Закон критически не выгоден для Москвы, потому что он фиксирует на законодательном уровне Россию как оккупанта, агрессора, который несет ответственность за нарушенные права граждан на оккупированной территории Украины, а также несет ответственность за нанесенный экономический ущерб отдельным районам Луганской и Донецкой областей, Украине и ее экономике в целом", - напомнила представитель президента в Верховной Раде.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла Украине почти два триллиона убытков.