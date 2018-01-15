Корь в Киеве: количество заболевших растет [ Редактировать ]
В Киеве по состоянию на утро понедельника, 15 января, зафиксировали 87 случаев заболевания корью, из которых 66 случаев - у детей. Об этом сообщает пресс-центр Держпродcпоживслужбы в Киеве.
"По состоянию на утро 15.01.2018 гг. До" Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины ", с 01.01.2018 г.. Поступило 87 экстренных сообщений о случаях кори, среди которых 66 детей до 17 лет и 21 взрослый", - говорится в сообщении.
При этом медики сообщают, что болеют дети разных возрастных групп.
"Самое высокое количество больных зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет - 46,5%. К инфекционных стационаров поступило 44 человека, среди них - 31 ребенок. Еще взрослого госпитализированы в реанимационное отделение", - сообщают в Держпродcпоживслужби.
Напомним, школьникам продлили каникулы из-за кори в Украине.
по теме
Корь в Киеве: количество заболевших продолжает расти
По состоянию на 11 января количество больных корью возросло
Корь в Украине: школьникам продлили каникулы
В Ивано-Франковске из-за вспышки кори решили продлить каникулы в школах.
Корь в Киеве: детей без прививок не пустят в школы и детсады
Для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью в столице вводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия
Корь: симптомы, лечение и профилактика
Корь - одна из самых заразных болезней, известных на сегодняшний день.
Корь в Украине: опубликован график прививок
В связи с увеличением количества людей, заболевших корью, в Минздраве призывают родителей вакцинировать детей против опасного заболевания.