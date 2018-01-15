В Киеве по состоянию на утро понедельника, 15 января, зафиксировали 87 случаев заболевания корью, из которых 66 случаев - у детей. Об этом сообщает пресс-центр Держпродcпоживслужбы в Киеве.

"По состоянию на утро 15.01.2018 гг. До" Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины ", с 01.01.2018 г.. Поступило 87 экстренных сообщений о случаях кори, среди которых 66 детей до 17 лет и 21 взрослый", - говорится в сообщении.

При этом медики сообщают, что болеют дети разных возрастных групп.

"Самое высокое количество больных зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет - 46,5%. К инфекционных стационаров поступило 44 человека, среди них - 31 ребенок. Еще взрослого госпитализированы в реанимационное отделение", - сообщают в Держпродcпоживслужби.

Напомним, школьникам продлили каникулы из-за кори в Украине.