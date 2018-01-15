Еще один полицейский погорел на взятке в Одесской области. Как сообщили в пресс-службе СБУ, начальник следственного отдела одного из районных подразделений вымогал деньги у фигурантов уголовных дел.

Оперативники задокументировали, как капитану полиции передали первую часть взятки - 500 долларов - за то, что он закроет уголовное производство. А во время передачи второй части денег - уже полутора тысяч долларов - его задержали.