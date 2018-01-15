Пандус в стену. В Кропивницком при входе в здание Нацполиции установили чудо инженерной мысли, которым попросту невозможно пользоваться. Это вызвало волну негодования в городе. Будут ли исправлять строительный "шедевр" - поинтересовалась Елена Брынза.

Этот пандус установили возле входа в отдел безопасности дорожного движения Нацполиции области. Его сфотографировали местные активисты и выложили в соцсети. И тут же вспыхнула волна негодования - ведь пользоваться им попросту невозможно.

"Відстань від стіни на око сантиметрів 45-50, угол не відповідає стандартам, він повинен бути 10-20 градусів, але він зроблений не по стандартах", - говорит Сергей Воскобойник, специалист регионального сервисного центра МВД в Кировоградской области.

В областном управлении Нацполиции от этого пандуса тут же открестились - дескать, это не они такое натворили, а еще предшественники - ликвидированная ГАИ. Но и собственник помещения - региональный сервисный центр МВД - бывшее МРЭО - свою причастность также отрицает.

"Дану частину приміщення здавали по договору Національній поліції, вони встановили металеву конструкцію на подобу пандусу, ми до цього ніякого відношення не маємо встановлювала вже Нацполіція. - То есть не ГАИ? - Нет", - говорит Сергей Воскобойник, специалист регионального сервисного центра МВД в Кировоградской области.

Хотя и сам сервисный центр МВД далеко от Нацполиции не ушел. Он расположен в этом же здании. У центрального входа пандуса нет вообще, а кнопка вызова - исчезла.

"Кнопка на данний момент знята, для заміни батарейок, раніше вона знаходилась у цьому місці".

Этот пандус в соцсетях уже прозвали издевательством. Активисты требуют убрать позор и принести извинения.

"Цей факт наявності пандусу, хоча це складно назвати пандусом це просто елементарне невиконання Законів, якщо Національна поліція не виконує норми Законів в чомусь одному, які гарантії, що вона буде виконувати в іншому Закони", - говорит Андрей Погребняк, общественный активист.

В региональном сервисном центре пообещали пандус демонтировать. А вот в Нацполиции области это архитектурное ноу-хау комментировать отказались. Говорят - из помещения они выехали - срок аренды истек - поэтому все вопросы к собственнику.