Под покровом ночи. В Харькове на взятке задержали двух патрульных,которые наладили схему вымогательства у водителей. Как и сколько они зарабатывали на нарушителях и сколько им за это будет? Выясняла Светлана Шекера.

Двух патрульных - во время получения 20 тысяч гривен взятки - задержали этой ночью бойцы спецподразделения "Альфа".

Оперативники спецслужбы установили - вымогательство было поставлено на поток.

"Діючі працівники Управління патрульної поліції організували механізм систематичного вимагання грошей з водіїв за нібито порушення правил дорожнього руху. Як посередника патрульні залучили водія таксі. Також правоохоронці задокументували факти отримання учасниками групи хабарів від місцевих мешканців", - говорит Владислав Абдула, начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области.

В связке работали три копа. Упомянутый таксист был наводчиком.

"Який вишукував в місті водіїв, які могли там порушити правила, наприклад, міг там чатувати під кафе, що хтось вийде і сяде за руль, за кермо, вибачте, у нетверезому стані і передавав цю інформацію патрульним і патрульні вже тоді в районі вже вишукували ці автівки і вимагали з них гроші", - говорит Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области.

Занимались патрульные и подделкой водительских документов. Естественно - за деньги.

"Наприклад, раніше у водія добросовісні патрульні, так, які не беруть хабарів, вилучили водійські права через порушення правил дорожнього руху. Однак водій хоче сідати за кермо, і він звертався до цих правоохоронців, які йому за гроші підроблювали тимчасове посвідчення і видавали", - говорит Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области.

По такой схеме полицейские работали несколько месяцев. Сейчас следователи выясняют, сколько было подобных эпизодов, и какие суммы осели в карманах правоохранителей. Двое патрульных - уже под стражей. Третьему - объявили о подозрении. Отвечать придется и таксисту. В патрульной полиции действия коллег не комментируют. На официальной странице

В Фейсбуке написали - департамент подобные действия осуждает и будет их искоренять.