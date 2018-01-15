Наш ответ карнавалам. В Черновцах стартовал "маланка-фест". Город буквально заполонили ряженые. Великаны, казаки, индейцы и даже боги - чем в этом году удивляют зрителей - видели наши корреспонденты.

Тонны арматуры, килограммы краски и рулоны полиэтилена - этого четырехметрового пса на фестиваль привезли из села Горбова. Внутри каркаса - старенькая Волга. Управляет конструкцией - руководитель коллектива.

"Я з моїм напарником - двоє зложили гроші. Остальні помогали нам. Послідні дні працювали аж до ранку, почті".

Эти участники - тоже решили удивить масштабами. Привезли Кинг-Конга. Его мастерили - три года. Потратили - почти 100 тысяч гривен. Охраняют великана - индейцы.

"Костюми ми робили власноруч, вкладали свою душу, свою працю. Пір'я ми купували з нашого села - від бабок, від дідів, від людей старших - вони нас підтримують завжди".

Фестиваль маланок в Черновцах проходит уже седьмой год. И если раньше сюда приезжали максимум два десятка коллективов, то в этом году - больше полусотни.

Медведи, цыгане, сказочные герои, фараоны и боги Олимпа - кого только не увидишь в праздничной колонне. Ряженые поют, кто-то на полную включает музыку. Как вот эти казаки.

"До Маланка-фесту ми готувалися протягом двох місяців - намагалися відтворити найяскравішу картину того, які колись був мультфільм "Козаки" самі відпочиваємо і робимо людям свято. Ось так!"

Победитель фестиваля - уже традиционно - получит 50 тысяч гривен.

"Рекордна кількість учасників, велика кількість гостей з інших регіонів і з інших країн. Ну і, очевидно, ще більше і краще підготовлення наших учасників", - говорит Оксана Лелюк, организатор фестиваля.

Гуляния продлятся до поздней ночи.