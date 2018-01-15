Лидер радикалов Британии попал в расистский скандал [ Редактировать ]
Любовь зла. Лидера праворадикальной партии призывают уйти в отставку из-за расистских комментариев его девушки. Кого она обидела и почему судьба всей партии под угрозой - Светлана Чернецкая из Лондона.
Генри Болтон стал лидером британских евроскептиков всего четыре месяца назад. И пока не успел прославиться ни своими политическими решениями, ни талантливыми речами.
В новостных лентах имя Болтона чаще всего мелькает благодаря его бурной личной жизни. Недавно стало известно, что он бросил свою русскую жену Татьяну, которая в 2016 родила ему второго ребенка, ради молодой красотки из партии.
Новая любовь Болтона - модель Джо Марни - на 30 лет моложе его. И вот в прессу попали ее частные сообщения с расистскими комментариями в адрес невесты принца Гарри. В партии тут же приняли решение приостановить членство девушки с возможностью полного исключения.
А поскольку Генри Болтон состоит в романтических отношениях с расисткой, то и его призывают уйти в отставку. Но лидер Юкип не собирается покидать свое кресло. Он решил... пожертвовать молодой любовницей. Сообщил, что больше не поддерживает с ней связь.
"Ее комментарии шокировали и потрясли меня, как, думаю, и большинство нормальных людей. Но я не несу никакой ответственности за эти сообщения и буду продолжать свою роботу на посту лидера. И я не собираюсь уходить в отставку", - говорит Генри Болтон лидер партии независимости Великобритании.
Если Болтон не подаст в отставку на этой неделе, его могут принудительно уволить с должности. На воскресенье назначили заседание исполнительного комитета Ukip, который и решит судьбу лидера партии.
После ухода главного идеолога брэкзита Найджела Фараджа с поста руководителя партии евроскептикам не везет с лидерами. Это пятый за полтора года. И, похоже, тоже долго не продержится. После референдума о выходе из Евросоюза - праворадикалам из Юкип сложно найти свое место в политике.
Это подтверждает и поддержка британской публики, вернее, ее отсутствие. На прошлых выборах число проголосовавших за евроскептиков сократилось с 12 процентов до двух. И скандалы вокруг лидеров совершенно не способствуют привлечению новых сторонников.
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