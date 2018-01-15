Известных фотографов обвинили в домогательствах мужчин [ Редактировать ]
На домогательства жалуются не только женщины. Модных фотографов с мировым именем обвинили - мужчины. По информации издания "Нью-Йорк Таймс", британец Марио Тестино и американец Брюс Вебер, которые делали снимки для известных брендов, распускали руки.
Информацию подтвердили 15 моделей-мужчин. Из-за этого издательский дом, владеющий журналом Vogue, уже прекратил работу и с Вебером, и с Тестино. Сами фотографы, впрочем, обвинения отрицают.
по теме
Популярная актриса призналась, что ее насиловали с 14 лет
Известная американская актриса заявила, что подвергалась сексуальному насилию в детстве.
"Гадюшник" Трампа: президенту США припомнили высказывание о странах третьего мира
Бумеранг для Трампа. На отеле, принадлежащем американскому президенту, в прошлые выходные написали - "гадюшник". И это еще самый приличный перевод слова, которое сам президент использовал, говоря о странах третьего мира.
Мэр Лондона сделал Трампу скандальное замечание
Отношения Вашингтона и Лондона ухудшаются. Всему виной нелюбовь британцев к Дональду Трампу.
Эмма Уотсон шокировала поклонников своим признанием
Британская актриса Эмма Уотсон поразила поклонников своим признанием.
Опра Уинфри оказалась в центре сексуального скандала
Американская телеведущая Опра Уинфри оказалась в центре сексуального скандала.