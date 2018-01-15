На домогательства жалуются не только женщины. Модных фотографов с мировым именем обвинили - мужчины. По информации издания "Нью-Йорк Таймс", британец Марио Тестино и американец Брюс Вебер, которые делали снимки для известных брендов, распускали руки.

Информацию подтвердили 15 моделей-мужчин. Из-за этого издательский дом, владеющий журналом Vogue, уже прекратил работу и с Вебером, и с Тестино. Сами фотографы, впрочем, обвинения отрицают.