Как выглядит настоящий обвал биржи? Сколько мужей загубила "черная вдова" из Франции? И как ирландка вышла замуж за призрака? Об этом и не только - в нашем обзоре.

В Джакарте рухнул балкон фондовой биржи - вместе с посетителями. Переход на втором этаже обвалился под группой студентов, которые пришли на экскурсию. Пострадали 80 человек. Причина обрушения пока не установлена. Учреждение находится в высотном комплексе с двумя башнями, построенном в 1990 году. Там же расположены офисы Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

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На колесах - к дантисту. В калифорнийском городе Сантаана автомобиль протаранил стоматологическую клинику, которая находится на втором этаже. Белый седан отбросило на стену после того, как он врезался в дорожный разделитель.

Машина тут же загорелась, но водителю и пассажиру удалось спастись. Чтобы извлечь автомобиль из пробоины, вызвали пожарную машину. По утверждению полиции, водитель находился под действием наркотиков.

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Черной вдове Ривьеры грозит пожизненное заключение. Во Франции начался суд над женщиной, которая предположительно соблазняла и убивала богатых пожилых мужчин.

Патриция Дагорн уже отбывает пятилетний строк за мошенничество и грабеж 87-летнего старика, с которым жила в обмен на интимные услуги. Всего у нее было как минимум 20 пожилых партнеров. По версии следствия, двух из них Черная Вдова отправила на тот свет.

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Замуж - за приведение. Необычную свадьбу сыграла жительница Северной Ирландии. 45-летняя Аманда Тиг связала себя узами брака с призраком гаитянского пирата, жившего в ХІХ веке.

Женщина утверждает - он похож на персонажа Джека Воробья, а тесная духовная связь у них с 2014 года. Брак заключили в шлюпке в международных водах возле побережья Ирландии.

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Один из самых дорогих алмазов нашли на юге Африки. Камень, размером как два мяча для гольфа, обнаружили на территории горного королевства Лесото. Компания Gem Diamonds, которой принадлежит шахта, заявляет - алмаз пятый по величине в мире.

Его вес - 910 каратов. После огранки камень станет меньше, тогда эксперты и смогут определить его приблизительную стоимость. По предварительным оценкам, речь идет о 40 миллионах долларов.