Премьер-министр Румынии подал в отставку [ Редактировать ]
Действующий премьер-министр Румынии Михай Тудосе уходит с поста, поскольку его Социал-демократическая партия отзывает свою поддержку. Об этом пишет BBC.
Тудосе пришел к власти в июне 2017 года, его утвердил президент страны Клаус Йоганнис.
Тудосе пришел к власти в сложный период. Ему приходилось завоевывать доверие общественности после нескольких коррупционных скандалов по итогам работы его предшественника Сорина Гриндяну.
Сам премьер заявил, что уходит в отставку "с высоко поднято головой".
Ранее мы писали о том, что министр внутренних дел Румынии Кармен Дан уходит в отставку, из-за громкого скандала с полицейским-педофилом.
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