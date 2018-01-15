Действующий премьер-министр Румынии Михай Тудосе уходит с поста, поскольку его Социал-демократическая партия отзывает свою поддержку. Об этом пишет BBC.

Тудосе пришел к власти в июне 2017 года, его утвердил президент страны Клаус Йоганнис.

Тудосе пришел к власти в сложный период. Ему приходилось завоевывать доверие общественности после нескольких коррупционных скандалов по итогам работы его предшественника Сорина Гриндяну.

Сам премьер заявил, что уходит в отставку "с высоко поднято головой".

Ранее мы писали о том, что министр внутренних дел Румынии Кармен Дан уходит в отставку, из-за громкого скандала с полицейским-педофилом.