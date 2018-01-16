15 января ирландская певица Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет. Тело исполнительницы нашли в лондонской гостинице, куда она приехала записывать новую песню. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Напомним, О'Риордан стала солисткой The Cranberries в 1990 году. Она выступала с коллективом до 2003 года, после чего начала сольную карьеру.

Мы собрали лучшие песни Долорес и The Cranberries, которые будут актуальны всегда.

1. "When You're Gone"

2. "Animal Instinct"

3. "Dying in the Sun"

4. "Ridiculous Thoughts"

5. "Linger"

6. "Dreams"

7. "Just My Imagination"

Напомним, что 11 января скончался экс-гитарист и последний из оригинального состава британской рок-группы "Motorhead" Эдди Кларк.