В столице Ливии боевики напали на аэропорт, есть погибшие [ Редактировать ]
15 января группа вооруженных боевиков напала на единственный действующий международный аэропорт в столице Ливии Триполи. В результате нападения погибли по меньшей мере 20 человек, еще около 60 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
В сообщении говорится, что нападение на аэропорт было организовано для того, чтобы устроить побег боевиков из тюрьмы, которая расположена рядом с аэропортом. В ней содержатся около 2500 заключенных, большинство из которых проходят по делам, связанным с терроризмом и группировкой Исламское государство.
Как передает агентство, в результате перестрелки между боевиками и ливийскими спецслужбами был поврежден лайнер Airbus A319, принадлежащий авиакомпании Libya's Afriqiyah Airways, внутри него не было пассажиров. Два других пассажирских самолета авиакомпании также получили незначительные повреждения.
Из-за боев аэропорт "Митига" был эвакуирован, все рейсы приостановлены. По словам служб безопасности, сейчас ситуация находится под контролем, арестованы несколько нападавших.
Напомним, что в России эвакуировали пять аэропортов из-за угрозы взрывов.
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