В Бельгии в результате взрыва обрушился жилой дом [ Редактировать ]
15 января, в результате взрыва обрушилось здание в центре бельгийского города Антверпен. По меньшей мере пять человек пострадали. Об этом сообщила газета La Libre Belgique.
По данным издания, инцидент не рассматривается как теракт.
"Мы просим освободить место на соседних улицах для оказания экстренной помощи", - цитирует издание сообщение полицейских.
Gebouw ingestort op de #paardemarkt in #antwerpen na/met luide #knal pic.twitter.com/DEfKH5nWt1— Tim Pluys (@TimPluys) 15 января 2018 г.
В сообщении также отметиили, что в результате взрыва также частично были разрушены два соседних здания.
Gigantische ravage na explosie aan #Paardenmarkt in #Antwerpen https://t.co/5pemZ78RA3pic.twitter.com/gGBE0Z4ZzJ— Roeland Roovers (@r0eland) 15 января 2018 г.
Sterkte voor iedereen #Antwerpen #Paardemarkt pic.twitter.com/qNgTq9vYYr— Keith Possemiers (@Epic_Keith) 15 января 2018 г.
Напомним, что в Португалии в развлекательном центре сгорели 8 человек.
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