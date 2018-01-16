15 января, в результате взрыва обрушилось здание в центре бельгийского города Антверпен. По меньшей мере пять человек пострадали. Об этом сообщила газета La Libre Belgique.

По данным издания, инцидент не рассматривается как теракт.

"Мы просим освободить место на соседних улицах для оказания экстренной помощи", - цитирует издание сообщение полицейских.

В сообщении также отметиили, что в результате взрыва также частично были разрушены два соседних здания.

Напомним, что в Португалии в развлекательном центре сгорели 8 человек.