Игровую консоль GPD Win 2 запустят в продажу мае [ Редактировать ]
Компания Shenzhen GPD Technology начала сбор денег на производство игровой консоли GPD Win 2. Разработчику уже удалось собрать более 930 тысяч долларов при заявленной цели в 100 тысяч долларов.
GPD Win 2 получила 6-дюймовый HD-дисплей, процессор Intel Core m3-7Y30, интегрированный GPU HD Graphics 615, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также два аккумулятора емкостью 4900 мА·ч, которых должно хватить примерно на семь часов автономной работы.
Shenzhen GPD Technology утверждает, что консоль потянет League of Legends на частоте 54 fps, Overwatch - на 83 fps, а GTA V с максимальными настройками - на 38 fps.
Сейчас GPD Win 2 можно заказать за 649 долларов, однако после поступления в продажу она будет стоить уже 899 долларов. Первые покупатели должны получить консоль в мае.
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