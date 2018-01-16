Кіно на великому екрані вперше за 35 років показали у Саудівській Аравії. Весь цей час кінотеатри були табу у королівстві і люди навіть їздили до сусіднього Бахрейну аби подивитися фільм в прокаті.

Тепер влада дозволила видавати кінотеатрам ліцензії. Перша стрічка, яку показали у тимчасово обладнаних приміщеннях була "Емоджі фільм" 2017 року.

До 2030 року країна планує збудувати близько 300 мереж кінотеатрів. А кілька днів тому жінкам в Саудівській Аравії дозволили відвідувати футбольні матчі. Поспостерігати за грою люди йшли цілими родинами як на свято.