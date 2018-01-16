Двое мужчин, которые были вовлечены в религиозный культ "судного дня", женились на дочерях друг друга. Девочкам было 7 и 8 лет. 34-летнему Сэмюэлю Шафферу и 33-летнему Джону Колтхарпу предъявлены обвинения в похищении. Джон также обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Об этом сообщает People.

Оба мужчины являются членами секты "Рыцари хрустального клинка", которая называет себя ответвлением мормонской церкви. В этой секте, где, в частности, практикуется многоженство, Сэмуэль был "пророком", пока не передал свои обязанности Джону. Полиция начала расследование в отношении мужчин после того, как бывшая жена Джона заявила о похищении их четверых детей.

Джона арестовали у него в квартире, но детей там не было. Тогда полиция провела обыски недалеко от Лунда в поселении секты, приверженцы которой жили в грузовых контейнерах. Там удалось найти только двоих сыновей. Дочерей в последний раз видели с Сэмуэлем, когда он спал с ними в одной палатке.

После ареста Сэмуэль сообщил, что спрятал двух девочек в бочках с водой, где они провели около суток при минусовой температуре. Оставшихся нашли в трейлере с симптомами обезвоживания и летаргии. Все четыре девочки были доставлены на машине скорой в городскую больницу, где им оказали неотложную медицинскую помощь.

Напомним, что в Запорожье "сектанты" насильно удерживали за решеткой людей.