В Украине резко ухудшится погода [ Редактировать ]
В Украине на протяжении 18 января 2018 года прогнозируется существенное ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см, в Киеве около 20 см.
В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях прогнозируется сильный дождь с переходом в снег.
В Украине, кроме западных областей ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/с, на дорогах Украины гололедица.
Синоптики предупреждают о сильном мокром снеге в Киевской области, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 см. В восточных районах области очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 см.
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