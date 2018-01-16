Украинский певец Виталий Козловский сменил имидж - он избавился от бороды. Соответствующим фото он поделился с поклонниками в своем Instagram.

"Ну что ж... Это промежуточный вариант. Может, оставить усы?" - написал музыкант.

Подписчики Козловского разделились во мнениях.

"На грузина похож! Не, ну а чего,нормально. Голосуем за усы", - пишут подписчики.

Напомним, Виталий Козловский с душераздирающим криком изменил внешность.