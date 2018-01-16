Эксперимент с внешностью: как теперь выглядит Виталий Козловский (фото) [ Редактировать ]
Украинский певец Виталий Козловский сменил имидж - он избавился от бороды. Соответствующим фото он поделился с поклонниками в своем Instagram.
"Ну что ж... Это промежуточный вариант. Может, оставить усы?" - написал музыкант.
Подписчики Козловского разделились во мнениях.
"На грузина похож! Не, ну а чего,нормально. Голосуем за усы", - пишут подписчики.
Ну что ж... Это промежуточный вариант😂😂😂 Может оставить усы?😅🤷🏻♂️🤔🤣
Публикация от ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy)
Напомним, Виталий Козловский с душераздирающим криком изменил внешность.
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