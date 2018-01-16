В Москве экстренно госпитализировали звезду фильма Бумер Сергей Горобченко. Актер неожиданно потерял сознание у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Позже сам актер выложил в Instagram фото и рассказал о своем состоянии.

"Панкреатит - дело тонкое. Так определили. С каждым может. Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела!!! Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается - нервы… Ну и плюс праздники. Спасибо друзьям, взяли под ручки и принесли! Лечение: холод, голод и покой! Не болейте, пожалуйста, - написал он.

Напомним, что актер из "Бригады" опроверг слухи о госпитализации.