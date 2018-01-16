Актер сериала "Бумер" срочно госпитализирован [ Редактировать ]
В Москве экстренно госпитализировали звезду фильма Бумер Сергей Горобченко. Актер неожиданно потерял сознание у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Позже сам актер выложил в Instagram фото и рассказал о своем состоянии.
Панкреатит- дело тонкое...)🤩 Так определили. С каждым может...) Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела...!!!)😂🔥🚀Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить), но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается- нервы... Ну и плюс праздники))). Спасибо Друзьям, взяли под ручки и принесли!!! Лечение: холод, голод и покой!👍🎄😍Не болейте, пожалуйста!!! #сергейгоробченко #невзороваполина #холодголодипокой #валерийконов #игорьшмелев #владимирбедин
Публикация от СЕРГЕЙ ГОРОБЧЕНКО (@sgorobchenko)
"Панкреатит - дело тонкое. Так определили. С каждым может. Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела!!! Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается - нервы… Ну и плюс праздники. Спасибо друзьям, взяли под ручки и принесли! Лечение: холод, голод и покой! Не болейте, пожалуйста, - написал он.
Напомним, что актер из "Бригады" опроверг слухи о госпитализации.
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