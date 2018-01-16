Для борьбы со вспышкой кори в Украине есть 516 тыс. доз качественной вакцины из Бельгии.

Об этом на брифинге сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Не покупайте поддельные справки, а вакцинируйте своих детей. Сегодня в Минздраве есть 516 тыс. доз качественных бельгийских вакцин от кори. В апреле мы ожидаем поставку еще 1 млн доз", - сообщила Супрун.

По ее словам, за прошлый год в стране зарегистрировано 4 782 случая заболевания корью. Супрун также добавила, что в Одессе вакцинированных детей не допускают к обучению в школах.

Напомним, родители массово прививают детей от кори.