Корь в Украине: в Минздраве рассказали о наличии вакцин [ Редактировать ]
Для борьбы со вспышкой кори в Украине есть 516 тыс. доз качественной вакцины из Бельгии.
Об этом на брифинге сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Не покупайте поддельные справки, а вакцинируйте своих детей. Сегодня в Минздраве есть 516 тыс. доз качественных бельгийских вакцин от кори. В апреле мы ожидаем поставку еще 1 млн доз", - сообщила Супрун.
По ее словам, за прошлый год в стране зарегистрировано 4 782 случая заболевания корью. Супрун также добавила, что в Одессе вакцинированных детей не допускают к обучению в школах.
Напомним, родители массово прививают детей от кори.
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