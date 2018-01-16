В Киеве подростки жестоко избили прохожего из-за iPhone [ Редактировать ]
В Киеве в ночь на 16 января около 3:00 на улице Малая Житомирская двое пьяных парней 16-ти и 17-ти лет напали на мужчину, несколько раз ударили по голове, отобрали телефон и деньги.
Об этом сообщает киевская полиция.
Мужчину с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу, а по предоставленной ориентировке правоохранители вскоре задержали подозреваемых.
Ранее эти подростки не привлекались к уголовной ответственности. Против них открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 - Разбой, фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали, что подросток случайно убил своего друга.
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