В Киеве в ночь на 16 января около 3:00 на улице Малая Житомирская двое пьяных парней 16-ти и 17-ти лет напали на мужчину, несколько раз ударили по голове, отобрали телефон и деньги.

Об этом сообщает киевская полиция.

Мужчину с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу, а по предоставленной ориентировке правоохранители вскоре задержали подозреваемых.

Ранее эти подростки не привлекались к уголовной ответственности. Против них открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 - Разбой, фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что подросток случайно убил своего друга.