Двое жителей Энгельса Саратовской области изнасиловали местную жительницу и хотели убить ее, подпалив квартиру.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по области.

В ночь на 11 января мужчины, после надругательства над женщиной, привязали ее к батарее шнурками от ботинок, подожгли занавески, похитили конфеты и отправились их есть домой.

"Молодые люди дали признательные показания и пояснили, что после того как покинули горящую квартиру, они доели похищенные шоколадные конфеты, а телефоны спрятали в одной из труб на улице", - говорится в сообщении.

Женщину спасли соседи, которые услышав запах гари, вызвали пожарных. Злоумышленников удалось быстро задержать.

Напомним, под Николаевом мужчина зверски изнасиловал пенсионерку.