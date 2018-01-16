Мужчины жестоко изнасиловали женщину и привязали ее к батарее [ Редактировать ]
Двое жителей Энгельса Саратовской области изнасиловали местную жительницу и хотели убить ее, подпалив квартиру.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по области.
В ночь на 11 января мужчины, после надругательства над женщиной, привязали ее к батарее шнурками от ботинок, подожгли занавески, похитили конфеты и отправились их есть домой.
"Молодые люди дали признательные показания и пояснили, что после того как покинули горящую квартиру, они доели похищенные шоколадные конфеты, а телефоны спрятали в одной из труб на улице", - говорится в сообщении.
Женщину спасли соседи, которые услышав запах гари, вызвали пожарных. Злоумышленников удалось быстро задержать.
Напомним, под Николаевом мужчина зверски изнасиловал пенсионерку.
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