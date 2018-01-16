В бельгийском Антверпене - взрыв. Разрушено 3 жилых дома. Рвануло поздно ночью в районе, где проживали, в основном, студенты. Два человека погибли - их тела нашли только к утру. Еще 14 - ранены. Состояние одного потерпевшего - критическое. Полиция начала расследование. Версию про теракт сразу же исключили. Предполагают, что причина взрыва - это утечка газа в пиццерии, размещенной на первом этаже одного из домов.