В Бельгии мощный взрыв разрушил жилые дома [ Редактировать ]
В бельгийском Антверпене - взрыв. Разрушено 3 жилых дома. Рвануло поздно ночью в районе, где проживали, в основном, студенты. Два человека погибли - их тела нашли только к утру. Еще 14 - ранены. Состояние одного потерпевшего - критическое. Полиция начала расследование. Версию про теракт сразу же исключили. Предполагают, что причина взрыва - это утечка газа в пиццерии, размещенной на первом этаже одного из домов.
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