Масштабное ДТП в немецком Эбербахе. Школьный автобус врезался в стену дома, на первом этаже которого расположен магазин. Пострадали 44 человека - в основном дети. На место трагедии, кроме полиции, прибыли три вертолета спасателей. Среди пострадавших - семеро получили тяжелые травмы. Из них 4 - в критическом состоянии. За их жизнь борются врачи. Причины аварии сейчас выясняют.

"В данный момент мы не можем сказать, что конкретно произошло и что послужило причиной аварии. По предварительной информации, во время поворота автобус столкнулся с фургоном, потом задел еще несколько автомобилей, а затем въехал в фасад дома", - сообщил Маркус Винтер, представитель полиции.