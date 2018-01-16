В Германии школьный автобус врезался в стену дома [ Редактировать ]
Масштабное ДТП в немецком Эбербахе. Школьный автобус врезался в стену дома, на первом этаже которого расположен магазин. Пострадали 44 человека - в основном дети. На место трагедии, кроме полиции, прибыли три вертолета спасателей. Среди пострадавших - семеро получили тяжелые травмы. Из них 4 - в критическом состоянии. За их жизнь борются врачи. Причины аварии сейчас выясняют.
"В данный момент мы не можем сказать, что конкретно произошло и что послужило причиной аварии. По предварительной информации, во время поворота автобус столкнулся с фургоном, потом задел еще несколько автомобилей, а затем въехал в фасад дома", - сообщил Маркус Винтер, представитель полиции.
по теме
У Німеччині шкільний автобус в'їхав у житловий будинок
У Бельгії вибухом зруйновано 3 житлові будівлі. А в Колумбії обвалився міст над каньйоном. Більше про це і не тільки - у нашому огляді.
У Німеччині п'яний водій спровокував смертельну аварію
Вантажівка протаранила поліцейський легковик та протягнула його по трасі понад 200 метрів. Загинула 23-річна жінка-поліцейська. Ще двоє її колег дістали тяжкі травми.
ДТП в Германии: пьяный дальнобойщик протаранил полицейский автомобиль
Погибла молодая женщина-офицер, ее двое коллег-патрульных получили травмы.
Школьный автобус врезался в стену дома: дети в тяжелом состоянии
Во вторник утром, 16 января, в немецком городе Эбербах школьный автобус врезался в стену дома.
В Борисполе женщина-водитель удирала от полицейских
Автомобиль BMW, выезжая с парковки, пересек двойную сплошную полосу. По требованию полицейских остановиться, наоборот - увеличил скорость, пытаясь скрыться.