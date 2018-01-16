Полицейские ужаснулись, когда вошли в этот, казалось бы, ничем не примечательный дом. В нем стоял смрад, не было света, а дети были прикованы цепями к кроватям. Службу спасения вызвала одна из дочерей пары. Ей удалось сбежать. 17-летняя девочка была истощена, и на вид ей можно было дать не больше 10 лет. Соседи до сих пор недоумевают - как такие ужасы могли происходить у них под носом.

"Они относятся к тем семьям, о которых ничего не известно. Я никогда не видела, чтобы к ним кто-то приходил. Все, что мы видели, это то, что они выходят из дома, садятся в машину, и едут, возможно, за продуктами. И я была уверена, что это дети-подростки, а никак не 20-летние", - рассказывает Кимберли Миллиган, соседка подозреваемых.

Все 13 детей страдали от недоедания, жили в грязи. Самому младшему ребенку - всего 2 года, а самому старшему - уже 29. Все они сейчас в больнице.

"То, с чем мы столкнулись, разбило наши сердца. Это настолько печально, что сложно поверить своим глазам", - говорит Марк Уффер, главный врач регионального медцентра.

57-летний отец и 49-летняя мать арестованы. Их обвиняют в издевательствах, пытках и создании опасной ситуации для жизни детей. Им предстоит ответить на многие вопросы следователей.

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А в мире спорта очередная история сексуального насилия. В этот раз жертвой оказалась четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз. Ее насильником был врач национальной сборной США по художественной гимнастике.

20-летняя девушка сообщила, что долгое время держала боль в себе. Но наконец решилась признаться. Бывший врач сборной, которого обвиняет Байлз - уже в тюрьме. Его приговорили к 60 годам за хранение детской порнографии. Также его ждет еще один приговор за домогательства к несовершеннолетним. Его обвиняют уже около 140 женщин. В покрывательстве злодеяний доктора спортсменки винят и Федерацию гимнастики США.