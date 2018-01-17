В современном мире без иностранного языка просто никуда. И большинство тех, кто упустил свой шанс выучить английский в школе или университете, сейчас убеждены в том, что этот навык получить им уже не под силу. Да и времени свободного все меньше. Но мы знаем как минимум 5 способов, которые нам подсказали на Лайфхакере, как выучить английский быстро!

1. Учитесь онлайн

Именно онлайн-занятия помогают учиться быстро. Ехать в непогоду на другой конец города бывает лень, а интернет всегда под рукой. Адаптация своего графика к расписанию курсов, договоренности с учителями, трата времени на дорогу - все это надоедает и тормозит процесс. Выбирайте интернет-курсы. То, что облегчает жизнь, повышает мотивацию.

Занятия онлайн хороши еще и тем, что все материалы, тексты, видео, словари собраны в одном месте: в приложении или на сайте. А домашние задания и вовсе проверяются автоматически прямо по мере их выполнения.

2. Учитесь на досуге

Не ограничивайтесь временем урока. Учить язык - это не только делать упражнения. Можно прокачивать навык, слушая песни и подкасты или читая англоязычных блогеров.

Все знают, как важно смотреть фильмы и сериалы с английскими субтитрами, но не все в курсе, что для этого есть специальные учебные приложения.

Например, если установить в браузере Google Chrome специальное расширение, можно читать любые тексты на английском, а при наведении на слово или фразу сразу видеть их перевод. То же самое с субтитрами для онлайн-кинотеатров. Каждое слово в отдельности можно переводить прямо по ходу просмотра. Эти слова добавляются в личный словарик и отправляются в мобильное приложение, где в свободное время их можно повторять и заучивать.

3. Занимайтесь с преподавателем

Можно и без него, но мы ведь хотим учиться быстрее. Есть немало сайтов, приложений и каналов, посвящённых английскому. Но только преподаватель сможет в нужный момент объяснить разницу между Present Perfect и Past Continuous, не дать бросить учёбу при первой же трудности, поправить произношение, отследить прогресс. Если хотите результата, не выбирайте между учителем и полезными сайтами. Их можно и нужно совмещать.

4. Изучайте язык на работе

Смотреть "Игру престолов" без перевода в рабочее время - не лучшая идея. А вот чтение статей и исследований, имеющих отношение к делу, - наоборот.

Почти все свежие материалы публикуются на английском языке. Можно либо несколько месяцев ждать (и не дождаться), когда текст переведут на русский, либо перевести его самому. Получите двойную пользу: прокачаете профессиональный уровень и пополните словарный запас.

5. Не учите лишнего

В основном это касается заучивания слов, которые вам никогда не пригодятся. Сэкономьте время и учите самые частотные слова. В английском языке миллионы слов, но даже образованные носители в повседневной речи используют всего несколько тысяч.

Напомним, что украинский центр оценивания качества образования изменил правила прохождения тестов по иностранному языку.