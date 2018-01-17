Биткоин: курс криптовалюты упал на $3000 [ Редактировать ]
фото: coindesk.com
17 января курс криптовалюты биткоин продолжает стремительно падать. Менее чем за сутки биткоин упал в цене почти на $3000. По состоянию на 1:00 по Киеву, курс криптовалюты составляет $10 120 за токен.
Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Напомним, что в Украине может появиться собственная криптовалюта от НБУ.
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