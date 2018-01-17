Жуткое ДТП в Киеве: пассажира "раздавило" в салоне авто (видео) [ Редактировать ]
Вечером 16 января в Киеве произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает издание Сегодня.
В сообщении говорится, что на Набережном шоссе, под мостом метро в направлении Подола водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в опору моста.
Издание отмечает, что с тяжелыми травмами в срочном порядке был госпитализирован. От удара передняя часть машины очень сильно смялась, зажав пассажира, сидящего на переднем пассажирском сидении: он скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.
На месте работают бойцы ГСЧС, патрульная полиция и скорая помощь. Ожидают следственно-оперативную группу.
По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости на скользкой дороге.
Напомним, что в Москве столкнулось около 40 машин.
по теме
В Киеве произошло жуткое ДТП, среди пострадавших есть ребенок
Вечером 15 января, в Киеве, на Соломенской площади произошло серьезное ДТП, в результате которого были травмированы 5 человек, а том числе и ребенок.
Смертельное ДТП под Киевом: водитель "влетел" в дерево
В Киевской области со стороны города Ирпень произошло смертельное ДТП.
В Киеве пьяный судья пытался сбежать с места аварии (видео)
Очередное ДТП по вине пьяного судьи. Сегодня ночью возле Житомирской трассы Мустанг Дмитрия Усатова - судьи Киево-Святошинского райсуда, выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Renault.
На Южном мосту в Киеве Audi влетела под фуру (фото)
На Южном мосту в Киеве произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля Audi.
В Киеве иномарка "прибила" ребенка с матерью к киоску (фото)
В Киеве, в Голосеевском районе, пьяный водитель на Skoda Fabia протаранил продуктовый киоск.