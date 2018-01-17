Вечером 16 января в Киеве произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает издание Сегодня.

В сообщении говорится, что на Набережном шоссе, под мостом метро в направлении Подола водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в опору моста.

Издание отмечает, что с тяжелыми травмами в срочном порядке был госпитализирован. От удара передняя часть машины очень сильно смялась, зажав пассажира, сидящего на переднем пассажирском сидении: он скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.

На месте работают бойцы ГСЧС, патрульная полиция и скорая помощь. Ожидают следственно-оперативную группу.

По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости на скользкой дороге.

Напомним, что в Москве столкнулось около 40 машин.