Снігопади турбують і урядовців. На сьогоднішньому засіданні Кабміну Володимир Гройсман говорив про персональну відповідальність місцевих керівників за ситуацію в містах та на автошляхах країни.

"В місцевих бюджетах коштів з першого січня в три, в чотири рази більше на місцеві дороги в тому числі. Це означає, що є доступні фін ресурси для того щоб почистити тротуари, дороги а на великих магістралях забезпечити якісне прибирання для проїзду транспорту. якщо такі затори виникають, то не спати а все зробити для того аби розблокувати і на час коли вони виникають потурбуватися про тих людей які можуть не по своїй волі зупинитись в таких заторах", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.