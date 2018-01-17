В аеропорту "Бориспіль" затримали контрабанду медикаментів [ Редактировать ]
Медикаменти майже на півмільйона гривень знайшли в іноземця в аеропорту "Бориспіль". Незаконно перевезти ліки - намагався громадянин Молдови, який прибув рейсом з Туреччини.
Правоохоронці препарати вилучили, а на зловмисника склали протокол - за порушення митних правил.
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