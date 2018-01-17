Кір в Україні: з Бельгії завезли півмільйона вакцин

Вакцини від кору в Україні - достатньо. Про це заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Але небезпечна інфекція й далі шириться країною. Лише цього місяця на кір захворіло більше тисячі людей.